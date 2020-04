Skam Italia 4: la storia di Sana ha inizio nel nuovo trailer

Sana è protagonista del nuovo trailer della quarta stagione di Skam Italia, una coproduzione Cross Productions - TIMVISION che arriverà su Netflix e TIMVISION a partire dal prossimo 15 maggio, con i nuovi episodi che torneranno ad appassionare i fan della serie, dopo la cancellazione dello show nel 2019.

In questa quarta stagione di Skam Italia, Sana (Beatrice Bruschi) - ragazza italiana, musulmana praticante, con genitori di origine straniera - si troverà ad affrontare delle vicende che la porteranno ad una crisi profonda, dopo anni in cui era riuscita a trovare un equilibrio con le sue compagne di scuola al liceo e la società italiana.

Sana sarà costretta a scendere a patti con sé stessa per riuscire a coniugare il suo sentimento per Malik (Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa, e la sua quotidianità religiosa.



Skam Italia è stata definita dalla stampa internazionale come la miglior versione remake del format norvegese.

A dicembre era stato annunciato il debutto di Skam Italia 4 su Netflix. Di pochi giorni fa è invece l'annuncio dell'arrivo della serie il prossimo 15 maggio su Netflix, con la pubblicazione del primo teaser trailer di Skam Italia 4.