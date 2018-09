Six Underground: Reynolds, a Firenze per le riprese, posta un video EPICO!

Il simpaticissimo Ryan Reynolds si trova in Italia per girare un nuovo film che si intitola Six Underground e che è diretto da Michael Bay. Come è solito fare, l'attore ha deciso di aggiornare i fan sui suoi spostamenti e su quel che fa ma questo video è epico! Guardare per credere!

Come ci spiega il sito internet Firenze Today, le riprese del film Six Underground stanno per concludersi e i fan presenti a Firenze possono vedere con esattezza dove si stanno svolgendo gli shooting, che finiranno domani, giovedì 20 settembre.

Il video che vi mostriamo in calce alla news è fantastico perché Reynolds, che è notoriamente un burlone super talentuoso, aggiorna i fan con una grande tranquillità, appoggiandosi a un muro del Lungarno. Mentre chiacchiera amabilmente con la telecamera per spiegare al suo publico che lavorare con Michael Bay è fantastico perché, al contrario di quel che tutti credono lui non è un tipo solo da "catastrofi" ecco che succede qualcosa di strepitoso!

ma dovete vederlo, non vogliamo assolutamente rovinarvi la sorpresa. Date un'occhiata a questo video e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto! Six Underground è stato scritto dagli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick. La pellicola è co-prodotta e distribuita da Netflix e Skydance, che ha sviluppato il progetto con Bay e Reynolds prima di prendere contatti con il colosso dello streaming.