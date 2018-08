Six Underground: iniziate a Firenze le riprese del nuovo film di Michael Bay

Netflix ha scelto l'Italia per le riprese di Six Underground, con il primo ciak della troupe di Michael Bay avvenuto ieri a Firenze. Come riporta Ansa, ieri è stata girata la scena di uno spettacolare incidente con uno auto sportiva verde che ha causato un lieve infortunio allo stunt-man protagonista.

6 Underground sarà co-prodotto e distribuito da Netflix e segnerà oltre alla prima collaborazione tra Michael Bay e la star di Deadpool, anche la prima collaborazione tra il regista e il colosso streaming. L'altro grande co-produttore è Skydance, che ha sviluppato il progetto con Bay e Reynolds prima di prendere contatti con Netflix.

Il film riunirà insieme anche Reynolds e gli sceneggiatori delle due pellicole di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick. La storia del film si basa infatti completamente su di un'idea originale dei due scrittori. Non si hanno ancora notizie sulla trama vera e proprio del progetto, ma sappiamo che sarà un film d'azione adrenalinico, come ci ha abituato Michael Bay. Potete dare un'occhiata al logo ufficiale di 6 Underground in calce alla notizia.

Recentemente si sono uniti al cast del film anche Melanie Laurent e l'attore iraniano Payman Maadi, anche se non è ancora chiaro quali ruoli andranno a ricoprire. La release del film dovrebbe avvenire nel 2019, anche se la data non è stata ancora ufficializzata.