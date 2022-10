Sivler Sufer come The Sandman: Marvel a lavoro su un progetto dedicato a Norrin Radd!

Un nuovo clamoroso rumour si sta facendo largo sempre più con insistenza: il Marvel Cinematic Universe sarebbe pronto a dedicare un nuovo progetto stand-alone a Silver Surfer, uno dei personaggi più apprezzati dei fumetti già apparso ne I Fantastici 4 del 2007 diretto da Tim Story.

Secondo quanto riferito, Kevin Feige sarebbe pronto a sfruttare una Special Presentation, una sorta di film breve concepito per la TV, per lanciare questo personaggio nel Marvel Cinematic Universe prima dell'arrivo nel 2025 de I Fantastici 4 .

The Cosmic Circus riferisce che l'Araldo di Galactus, il cui vero nome è Norrin Radd, sarà il protagonista di questo nuovo format su Disney+ e lo ritroveremo in angoli remoti del cosmo a lavoro per conto del Divoratore di Mondi. Tutto sembra anticipare che con l'arrivo di Reed Richard e compagni nel franchise ora di proprietà della Disney, il Distruttore ricoprirà in un prossimo futuro il ruolo di principale villain. Pare che per il suo lancio nel Marvel Cinematic Universe, Silver Surfer si rifarà molto alla serie The Sandman, una delle produzioni Netflix di maggiore successo degli ultimi tempi.

Le informazioni in nostro possesso sono per il momento ancora molto scarse ma sappiamo che Norrin Radd non si rapporterà con nessun altro personaggio cosmico già affermato nel MCU. Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto? Ditecelo nei commenti.