La situazione di Rey in vista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Oltre a chiudere l'intera Skywalker Saga, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovrà fare luce su tutte le questioni in sospeso della trilogia sequel iniziata con Il Risveglio della Forza. Tra queste rimangono i dubbi sul passato (e futuro) di Rey, di cui ha parlato Daisy Ridley in una recente intervista con Screen Rant.

"Si sta allenando e continua a provare questa sua lotta interna, che non è andata via ed è sempre più intensa" ha spiegato l'attrice, che nei giorni scorsi ha rivelato la sua scena preferita di Rey. "Non è soddisfatto di ciò che Kylo le ha detto (sui suoi genitori, ndr.). È ancora in difficoltà, perciò la incontriamo durante il suo allenamento e vediamo la sua fatica, mentre cerca di riconciliarsi con tutte le domande che ha in sospeso."

Ma Rey non è l'unico personaggio il cui ruolo sarà meglio esplorato durante Episodio IX: nei primi due capitoli, per esempio, non è stato detto molto di Poe Dameron (Oscar Isaac), il pilota ribelle il cui passato sarà esplorato in relazione alla new entry Zorii Bliss (Keri Russell). Resta anche da capire cosa succederà a Kylo Ren, ora Leader Supremo del Primo Ordine, una volta che rincontrerà Rey, e soprattutto che ruolo avrà l'Imperatore Palpatine dopo quanto accaduto ne Il Ritorno dello Jedi.

Per sapere tutte le risposte dovremo attendere ancora solo una settimana, visto che L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Voi cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere nei commenti.