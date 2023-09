Sister Death: su Netflix sta per arrivare il terrificante nuovo horror del regista di Rec

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha diffuso il primo trailer di Sister Death, inquietante nuovo horror dal regista spagnolo Paco Plaza, autore degli acclamati Rec e Rec 2.

Ambientato nella Spagna del dopoguerra, Sister Death racconta la storia di Narcisa (Aria Bedmar), una giovane novizia dotata di poteri soprannaturali che arriva in un ex convento, ora una scuola femminile, per diventare insegnante. Con il passare dei giorni, gli strani eventi e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano la porteranno infine a svelare la terribile matassa di segreti che avvolgono il convento e perseguitano i suoi abitanti.

Il regista Paco Plaza ritorna nell'universo di Verónica per scoprire l'origine dell'enigmatica "Sorella Morte", e in occasione dell'uscita del trailer ha dichiarato: "Partecipo al Festival di Sitges dal 1991, quindi è facile immaginare quale privilegio sia per me tornare qui per un altro anno, e soprattutto con il film di apertura. Sitges è il Wimbledon dell’horror, il centro del mondo per l’intera comunità del cinema horror a livello planetario, e che Sister Death sia il film di apertura è un onore che mi riempie di felicità.”

Sister Death sarà presentato in anteprima mondiale al Sitges Film Festival il prossimo 5 ottobre e arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix per tutti gli abbonati al servizio a partire dal prossimo 27 ottobre, giusto in tempo per la notte di Halloween.

