Sister Act, conoscevate l'assurda storia della suora membro dell'Academy?

Le suore di Sister Act sono decisamente sopra le righe, ma da questo punto di vista neanche alcune loro colleghe scherzano mica: l'esempio perfetto ce lo fornisce proprio il film con Whoopi Goldberg, o meglio il periodo in cui lo sceneggiatore Paul Rudnick era al lavoro proprio sullo script dell'amatissimo musical.

Mentre Rudnick era impegnato nella stesura delle sceneggiatura, infatti, Bette Midler suggerì al nostro di trascorrere un po' di tempo in un vero convento per cercare un po' d'ispirazione: lo scrittore optò quindi per l'abbazia di Regina Laudis, a Bethlehem (Connecticut). Mai scelta fu più azzeccata!

Al Regina Laudis, infatti, Rudick incontrò la madre superiora del convento, tale Dolores Hart, che in gioventù era effettivamente stata attrice, cantante e ballerina, prendendo parte a film come La via del Male (con un certo Elvis Presley!) e La Spiaggia del Desiderio. Ma non finisce qui: Hart è tutt'oggi l'unica suora membro votante dell'Academy, e prende quindi ogni anno parte alle votazioni degli Oscar!

La passione di Dolores Hart per il cinema coinvolge tutte le sue consorelle, con le quali la nostra guarda ogni anno tutti i film da passare in rassegna: insomma, quale convento migliore per uno sceneggiatore in certa d'ispirazione? Suore cinefile a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Sister Act.