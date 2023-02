Sister Act, Bette Midler spiega perché rifiutò il film:'Avevo paura del costume da suora'

Bette Midler è una delle star di Broadway più conosciute anche al cinema, grazie ad alcuni ruoli sul grande schermo che le hanno permesso di diventare molto famosa. L'attrice ama il costume da strega ma a quanto pare detesta quello da suora, tanto da aver rifiutato di recitare in un cult degli anni '90, Sister Act.

All'attrice venne proposto il ruolo della protagonista, Deloris Van Cartier, poi ottenuto da Whoopi Goldberg. In un'intervista a Variety, Midler ha dichiarato:"Ho rifiutato. Sono venuti da me con Sister Act e ho detto 'I miei fan non vogliono vedermi con un soggolo'. Riesci a crederci? Quanto è strano? Quanto è folle?".



"Jeffrey Katzenberg [all'epoca capo dei Walt Disney Studios] mi chiamava ogni giorno 'per favore, per favore'. Ho mantenuto la mia posizione perché avevo davvero paura del costume. Non è fantastico? Posso indossare qualsiasi cosa tranne un costume da suora".



Midler ha riservato parole d'elogio a Whoopi Goldberg, che interpretò Deloris, affermando che l'attrice è stata semplicemente perfetta nella sua performance. Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Sister Act.

La star di Hocus Pocus ha dichiarato di aver rifiutato anche il ruolo da protagonista in Misery non deve morire, definito 'troppo violento'.



Il ruolo fu assegnato a Kathy Bates, che recitò al fianco di James Caan. Lo scorso anno Bette Midler fu accusata di transfobia e successivamente si scusò, ritenendo che si sia trattato soltanto di un malinteso.