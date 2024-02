Sister Act 3, Whoopi Goldberg vuole una sua conoscenza nel cast

È possibile coniugare poliziesco, religioso e musical? Evidentemente, la risposta è sì, come dimostra l'iconico dittico Sister Act. Sono passati più di vent'anni dall'uscita del secondo e, al momento, ultimo capitolo della saga con protagonista la travolgente Whoopi Goldberg, ma a quanto pare la volontà di un threequel si fa sempre più forte.

La sceneggiatura di Sister Act 3 è già pronta, stando alle dichiarazioni della sua star, la quale nutrirebbe il desiderio di includere nel progetto nuove conoscenze, tra cui Jimmy Fallon, Lizzo e Nicki Minaj, e vecchie amicizie, tra cui le co-protagoniste Jenifer Lewis e Kathy Najimy.

La lista, tuttavia, è destinata ad ampliarsi sempre di più. Durante il programma tv The View, infatti, la Goldberg ha ufficialmente esteso l'invito a Sheryl Lee Ralph, comparsa in Sister Act 2 - Più svitata che mai nei panni di Florence Watson.

"Sai, stiamo unendo i tasselli del terzo [Sister Act], verrai a farne parte, qualunque cosa verrà fuori? Cercheremo di coinvolgere quanti più membri del cast originale", le ha riferito la buona Whoopi, entusiasta di domandarle: “Ci faresti l'onore di tornare? E non appena i tempi saranno maturi, lo faremo”.

La commozione in studio da parte della Goldberg e della Ralph era lapalissiana, lasciando intendere quanto l'avventura sul set dell'amato musical sia stata il vero e proprio collante della loro intensa amicizia.

Intanto, il recente incontro tra Whoopi Goldberg e Papa Francesco è sembrato configurarsi quasi un'anticipazione delle vicende di Sister Act 3, in sviluppo per Disney +. "Immaginatevi Sister Act e tutte le suore qui, in attesa che il Papa esca. Forse questo potrebbe accadere nel nuovo film, chissà, non si sa mai!", commentava la celebre interprete, lasciandoci intendere possibili scenari per il prossimo, atteso lungometraggio.