Sister Act 3, Whoopi Goldberg vuole nel cast Nicki Minaj e Lizzo

Whoopi Goldberg vede il terzo capitolo di Sister Act all'orizzonte e avrebbe delle preferenze per il casting del nuovo film del franchise che ha contribuito a renderla famosa in tutto il mondo nel ruolo di Deloris Van Cartier. Goldberg vorrebbe che fossero coinvolte tutte coloro che vogliono divertirsi nel film.

Intervistata in un programma di Comedy Central, Goldberg ha dichiarato:"Voglio tutti. Voglio tutte le persone che vogliono divertirsi, perché ho davvero, un disperato bisogno di divertirmi".

Le tre star che Goldberg vorrebbe vedere nel cast sono Nicki Minaj, Lizzo e Keke Palmer. All'inizio del mese l'attrice ha aggiornato i fan sul sequel, confessando di essere in attesa di una sceneggiatura entro fine mese.



Sister Act 3 uscirà su Disney+ e nel progetto ci sarà anche Jenifer Lewis, che partecipò anche al primo film del 1992.

Su Everyeye trovate la recensione di Sister Act - Una svitata in abito da suora. Il film racconta la storia della showgirl Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) che un giorno assiste all'omicidio di un autista ad opera del suo amante, il boss criminale Vincent LaRocca (Harvey Keitel). Testimone scomoda da eliminare, Deloris è costretta a nascondersi in un convento di suore carmelitane con lo pseudonimo di suor Maria Claretta.

Diretto da Emile Ardolino, regista di Dirty Dancing, Sister Act ebbe anche un sequel, Sister Act - Più svitata che mai, uscito al cinema nel 1993 per la regia di Bill Duke.



Scoprite tutti gli ultimi aggiornamenti su Sister Act 3!