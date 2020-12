Sister Act 3, Whoopi Goldberg sarà di nuovo Suor Maria Claretta nel sequel!

Sono passati diversi anni da quando Whoopi Goldberg ha interpretato la scatenata Suor Maria Claretta nei due film di Sister Act, usciti rispettivamente nel 1992 e nel 1993. Poche ore fa è stato annunciato che Disney+ accoglierà Sister Act 3, nuovo capitolo della fortunata serie di film con protagonista l'attrice premio Oscar.

Durante la presentazione dell'Investor Day è stata confermata la lavorazione del film, con il ritorno di Whoopi Goldberg nel ruolo di protagonista e produttrice insieme a Tyler Perry.

Da anni Whoopi Goldberg parla di un terzo film del franchise, l'ultima volta durante un'ospitata da James Corden:"Per diverso tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero. La gente potrebbe volerlo vedere. Quindi stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire il team e tornare".



Sister Act - Una svitata in abito da suora (1992) e Sister Act - Più svitata che mai (1993) presentavano diversi personaggi di collegamento tra i film, con Deloris (Goldberg) che ha stretto amicizia con le sorelle Maria Patrizia (Kathy Najimy), Maria Lazzara (Mary Wickes), Maria Roberta (Wendy Makkena), nonché la Madre Superiora (Maggie Smith). Chissà quali di questi personaggi torneranno nel terzo capitolo. Di certo mancheranno Mary Wickes, scomparsa nel 1995 e Michael Jeter, che interpretava Padre Ignazio, scomparso nel 2003.



Si attendono nel frattempo ulteriori sviluppi. Patrick Stewart ha invitato Whoopi Goldberg a recitare in Star Trek: Picard, mentre nel 2018 Goldberg aveva annunciato il reboot di Sister Act.