Sister Act 3, la sceneggiatura è pronta! Whoopi Goldberg propone un cameo a Jimmy Fallon

Whoopi Goldberg ha partecipato all'ultima puntata del The Tonight Show with Jimmy Fallon, e ha aggiornato i fan sull'evoluzione della lavorazione di Sister Act 3, nuovo capitolo della saga che ha visto protagonista Goldberg negli anni '90 nel ruolo di Suor Maria Claretta in entrambi i film usciti nelle sale.

"La sceneggiatura è arrivata ieri. Mi piace molto ma ha un sacco di persone adulte da affrontare. Quindi, se non si intromettono, potrebbe davvero essere piuttosto buono" ha dichiarato. Una notizia che ha entusiasmato il pubblico in sala, pronto ad applaudire la novità sul progetto di un terzo Sister Act.



Jimmy Fallon a quel punto ha citato la serie tv Batman, chiedendo a Whoopi Goldberg se ricordasse quando il protagonista si arrampicava su un muro e all'improvviso si apriva una finestra e qualcuno sporgeva la testa.

L'attrice ne ha approfittato per avanzare una proposta al conduttore:"Sporgeresti la testa se ti creassimo uno spazio per farti venire e farlo per un giorno?".

Jimmy Fallon ha risposto con entusiasmo:"Si! Ma stai scherzando? Essere in Sister Act 3? Certo, lo farei, farei qualsiasi cosa per te!".

Un cameo all'orizzonte? La lavorazione è stata annunciata ufficialmente nel 2020 e quest'anno sono arrivati i primi aggiornamenti su Sister Act 3, con Whoopi Goldberg che si sta occupando personalmente del progetto.



Sono tanti i nomi che circolano intorno al progetto ma l'attrice vorrebbe Nicki Minaj e Lizzo in Sister Act 3. Ora al gruppo dei papabili potrebbe aggiungersi anche Jimmy Fallon.