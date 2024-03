Sister Act 3, a che punto sono i lavori? Whoopi Goldberg aggiorna i fan!

A quanto pare Whoopi Goldberg sarà di nuovo suor Maria Claretta nell’attesissimo sequel Sister Act 3. Ma quando potremo vedere il terzo capitolo della saga?

A più di 30 anni dall’uscita di Sister Act 2: Più Svampita Che Mai, l’interesse attorno alle prossime avventure di suor Maria Claretta è cresciuto sempre di più! Già in una intervista del 2023 con Jimmy Fallon, l’attrice aveva dichiarato: “Mi piace tantissimo l’idea, ma deve affrontare un sacco di adulti. Quindi, se non si intromettono, potrebbe davvero uscirne un ottimo prodotto” aggiungendo anche “Voglio far sapere a Maggie Smith che manterrò la parte di Madre Superiora per te, non potrei farlo con nessun altro tranne che con te. Farò tutto quello che è necessario per far si che tu ci sia” pregando l’attrice di ritornare a vestire gli abiti monacali (se ve lo siete persi vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Lady in the Van, uno degli ultimi lavori di Maggie Smith). Ma quali sono le ultime novità?

A quanto pare, Goldberg ha aggiornato i fan con questa dichiarazione: “Sta arrivando! Mi hanno detto che non si sono dimenticati di me o del personaggio. Stanno scrivendo la sceneggiatura finalmente”. Un’ottima notizia per i fan della suora più folle di Las Vegas. Non ci resta che attendere l’arrivo di Sister Act 3 su Disney+.

