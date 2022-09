Sister Act 3: primi aggiornamenti dopo un anno per il remake su Disney+!

Per i fan del musical gospel, Sister Act è un cult senza eguali. Conscia dell'importanza dell'IP, Disney+ ha messo in lavorazione un terzo capitolo remake a distanza di anni, ma dopo diverso tempo ancora nessun aggiornamento. Ora è la sua insostituibile protagonista, Whoopi Goldberg, a rompere il silenzio.

Da anni in realtà si parla di un riavvio di Sister Act presso Disney. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma la major non sembra aver mai abbandonato l’idea di un remake, pur facendo procedere i lavori piuttosto a rilento. L’ultimo aggiornamento incoraggiante era arrivato con la conferma di Sister Act 3 e nei tre anni successivi, con la sceneggiatura in sviluppo, la protagonista Whoopi Goldberg è tornata sulla questione fino a un anno fa, quando ha interrotto ogni aggiornamento.

Oggi promette nuove svolte per il progetto, che definisce però “ancora in fase di lavorazione e sviluppo”. Il siparietto è arrivato nel corso dell’ultimo episodio di The View, condotto dalla stessa Goldberg. Ospite in studio altri non era che Jenifer Lewis, che ha affiancato l’attrice nei due precedenti atti di Sister Act. Conscia del terzo capitolo pronto a riunirle, la Goldberg le ha strizzato l’occhio: "Sai che faremo ancora quel film". A quel punto la co-protagonista ha risposto: "Sì, certo, tesoro, sono prontissima".

L’idea di un reboot Tim Federle, già uomo di fiducia di Disney+ dopo aver riavviato il franchise di High School Musical con la serie spinoff dedicata. Ma i nomi più interessanti sono quelli dietro alla produzione: la Goldberg in primis affiancata dall’attore e regista Tyler Perry (Gone Girl e Don’t Look Up). Ora, a Disney+, non resta altro che accelerare i lavori.