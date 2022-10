Sister Act 3, Keke Palmer: 'Se mi vogliono nel film, io sono pronta!'

Dopo i recenti aggiornamenti sul remake targato Disney+ di Sister Act le notizie sulla pellicola, ancora in fase embrionale, iniziato ad aumentare giorno dopo giorno. Ultima in ordine di tempo a parlare del film è stata l'attrice Keke Palmer, che si autocandida per un posto... 'tra le suore'.

La star di Nope ha scherzosamente dichiarato di essere 'pronta' a far parte del cast di Sister Act 3...se ma glielo dovessero chiedere. L'intraprendenza spesso ripaga e provarci non fa mai male. Durante una recente intervista la Palmer ha dato voce ai suoi sogni lavorativi, mostrandosi eccitata all'idea di poter prendere parte al film, nonostante ancora non sia effettivamente in produzione. L'attrice sa già quale ruolo potrebbe fare al caso suo: la figlia di Rita Louise Watson di Lauryn Hill, presente in Sister Act 2.

Il franchise ha subito una sospensione durata decenni, ma pare essere arrivato il momento propizio. Grazie a Disney+, infatti, potremmo rivedere la mitica Whoopi Goldberg nei panni dell'ormai iconica Suor Maria Claretta. L'attrice ha da poco dichiarato: "Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. Poi, recentemente, si è scoperto che forse non è vero", aggiungendo: "La gente potrebbe volerlo vedere. Quindi stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire la banda e tornare".

Tim Federle, creatore di High School Musical: The Musical: The Series, dirigerà Sister Act 3, su sceneggiatura di Madhuri Shekar e la Goldberg pare aver già espresso qualche preferenza sul cast: oltre alla Palmer, vorrebbe condividere il set anche con Nicki Minaj e Lizzo!