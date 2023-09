Sister Act 2, la pellicola lanciò la carriera di un grande cantautore!

Dopo il successo di Sister Act, la casa di produzione cercò di bissare il successo con un secondo capitolo che, questa volta, aveva al centro una scuola. Se suore, tornate più forti che mai, durante la pellicola cercano di fare di tutto per evitare la chiusura di un istituto per ragazzi difficili.

Insomma, come al solito è protagonista Deloris interpretata dall'incredibile Whoopi Goldberg che ruba la scena per la maggior parte del film. Inizialmente, ad essere la punta di diamante del film sarebbe dovuta essere Bette Midler che rifiutò il lavoro poichè "spaventata" dal costume da suora. Per il secondo capitolo di Sister Act diventa ancor più importante la musica coinvolgendo anche molti giovanissimi artisti che, all'epoca, vestivano i panni degli studenti della "scuola per ragazzi difficili".

Uno dei più talentuosi era sicuramente il giovane Ahmal, interpretato da Ryan Toby. Il cantautore, che all'epoca aveva solo 16 anni, durante una delle scene più iconiche della pellicola (Oh Happy Day), toccò una nota in MI-Bemolle, una delle tonalità più alte e più difficili da raggiungere per un cantante e un musicista, soprattutto a quell'età. Dopo aver preso parte a Sister Act 2, la carriera di Ryan Toby ha preso il volo. E' conosciuto, infatti, sia come cantautore che come produttore discografico in tutti gli Stati Uniti.

Secondo alcune indiscrezioni Whoopi Goldberg ritornerà in Sister Act 3, terzo capitolo della celebre saga con protagonista la suora più svitata di tutte. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!