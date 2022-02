Sissy: l'incubo di ogni influencer prende vita nel trailer dell'horror australiano

Arcadia ha diffuso in streaming il trailer di Sissy, horror che ha per protagonista una giovane influencer dei social media appartenente alla generazione dei millennials, che incontra dopo circa dieci anni dall'ultima volta la sua ex-migliore amica di quando era bambina. Invitata al suo addio al nubilato, gli eventi prenderanno una strana piega.

Scritto e diretto a quattro mani da Hannah Barlow e Kane Senes, si tratta di un horror di produzione australiano che verrà presentato nel corso della prossima edizione del SXSW Festival in Texas, di scena dall'11 al 20 marzo 2022. Nel cast della pellicola troviamo Aisha Dee, Hannah Barlow, Emily De Margheriti, Daniel Monks, Yerin Ha, Lucy Barrett, Shaun Martindale, Amelia Lule, April Blasdall e Camille Cumpston. Lisa Shaunessy, John De Margheriti, Jason Taylor, Bec Janek sono invece i produttori.

Di seguito la sinossi ufficiale della pellicola: Cecilia ed Emma un tempo erano due migliori amiche che sarebbero invecchiate insieme e non avrebbero mai lasciato che nulla si frapponesse tra loro, fino a quando Alex non è arrivata sulla scena. Dodici anni dopo, Cecilia è un'influencer di successo sui social media che vive il sogno di una millennial moderna e indipendente... finché non incontra Emma per la prima volta in oltre un decennio. Emma invita Cecilia per il suo weekend di addio al nubilato in una remota baita in montagna, dove Alex ha in mente di rendere il fine settimana di Cecilia un vero inferno.

