La sirenetta: vista la confusione Halle Berry si congratula con Halle Bailey

Nelle ore della notte scorsa la Disney ha annunciato ufficialmente il casting di Halle Bailey nel ruolo de La sirenetta, nel nuovo remake in live-action ma diversi utenti, piuttosto distratti, hanno confuso il nome con quello dell'attrice premio Oscar Halle Berry.

Sentitasi chiamata in causa, a questo punto, proprio la Berry ha fatto le sue congratulazioni alla giovanissima collega: "In caso vi servisse un promemoria, le Halle vincono sempre. Congratulazioni a Halle Bailey per questa incredibile opportunità, non vedo l'ora di vedere cosa farai!", ha condiviso l'attrice in un post su Twitter.

Intanto in rete sono fioccati i post dei fan più confusi, da chi ha ammesso di aver riletto la notizia dell'ingaggio di Halle Bailey svariate volte non avendo idea di come la Disney avrebbe fatto a far sembrare Halle Berry un'adolescente: "Ho letto questo tweet circa cinque volte cercando di capire come avrebbero fatto a far sembrare una sedicenne Halle Berry". A difendere la collega per la scelta della Disney ci ha pensato anche Zendaya nelle ultime ore.

Come accaduto per Aladdin e La Bella e la Bestia, anche nel remake di La sirenetta verranno riutilizzate le canzoni della colonna sonora originale scritte e musicate dal Premio Oscar Alan Menken più alcuni brani inediti a cui sta già lavorando insieme al vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda, di recente apparso nel sequel Il ritorno di Mary Poppins, sempre per la Disney. Nel cast al momento sono stati confermati anche Jacob Tremblay, insieme a Awkwafina, mentre Melissa McCarthy come Ursula sembra essere la favorita ma la scelta non è ancora ufficiale.

Per chi non la conoscesse bene, la Bailey è una parte del duo Chloe e Halle, promesse dell'R&B che hanno incuriosito anche Beyoncè, che le volle all'apertura del suo The Formation World Tour, nel corso delle tappe europee.

Al momento non c'è ancora un regista confermato per il remake de La sirenetta.