La sirenetta, Ursula canta Poor Unfortunate Souls nella nuova clip YouTube

Il canale YouTube di Walt Disney Studios ha recentemente pubblicato una clip su YouTube intitolata Poor Unfortunate Souls, che mostra il personaggio di Ursula (interpretata da Melissa McCarthy) cantare il brano tratto dal live-action La sirenetta; da parte sua, l'attrice ha riflettuto come si sia sentita nel recitare nei panni dell'antagonista.

"Mi sono preparata al ruolo come ho sempre fatto" ha dichiarato McCarthy. "In un certo senso, inizio col dissezionare i personaggi. Penso spesso alla loro 'armatura', a cosa indossino come facciata e a cosa nascondino veramente. Ursula è una figura importantissima, ma cosa cela dentro di sé?".

L'attrice ha provato a immaginarlo: "È sempre stata fuori dal mondo, terribilmente sola. Non le è stato permesso di avere una famiglia, è stata rifiutata dalla sua, di famiglia... La sua salute mentale non dev'essere buona. Durante la pandemia e l'isolamento non ho fatto altro che pensarci: 'Ormai ciascuno di noi è consapevole di non voler essere soli, e di tutti i danni che la solitudine comporta'". In un'altra occasione, Melicca McCarthy ha dichiarato si essersi ispirata alle drag queen per La sirenetta.

La sua interpretazione, indubbiamente accurata, è arricchita dal commento del regista Rob Marshall. "Quando incontri [Ursula] per la prima volta" ha aggiunto, "di lei puoi scorgere soltanto qualche frammento. È una piccola comparsa, i suoi occhi nient'altro che un riflesso superficiale. Insomma, non vedi molto di lei... Ma la seconda volta che la osservi, col suo corpo da polpo, allora dici: 'Wow, è incredibile'".

Il film sarà disponibile al cinema dal 24 maggio 2023. A proposito, sapevate che la colonna sonora de La sirenetta è già disponibile sulle piattaforme musicali?