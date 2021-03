La Sirenetta: Ursula cambierà parecchio nel live-action Disney, ecco come

Il remake in live-action della Disney de La Sirenetta è probabilmente quello che subirà più cambiamenti rispetto al classico d'animazione originale. Dopo la diversa etnia scelta per la protagonista, interpretata da Halle Bailey, a quanto pare anche il suo rapporto con la malvagia Ursula non sarà identico al film animato uscito nel 1989.

Con la conferma dell'ingresso nel cast di Jessica Alexander, il report di Deadline indicava anche che la nuova Ursula che avrà il volto di Melissa McCarthy sarà in effetti la zia di Ariel. Ricordiamo che nel classico d'animazione Ursula era una malvagia strega del mare la cui intenzione era quella di sabotare la protagonista per rimpiazzare suo padre Re Tritone al comando del regno del mare.

Quello che più stupisce è che questa nuova relazione di parentela che vedremo nel live-action era qualcosa che inizialmente era già stata pensata proprio per il film animato. Già nella classica fiaba di Hans Christian Andersen, il personaggio di Ursula non era così preponderante nella storia, qualcosa che il film d'animazione cambiò drasticamente. L'intuizione infatti fu rendere la famiglia al vertice dei mari un tantino fratturata, così come la relazione tra Re Tritone e Ursula, ma questo fu un concept che in seguito venne abbandonato. Tuttavia, ci sono molti indizi nel film animato di un passato nascosto tra Ursula e Re Tritone, con Ursula che dice di aver vissuto in passato a palazzo reale.

Il remake in live-action restaurerà quindi la relazione famigliare tra Ariel e Ursula, rendendo ancora più interessante la dinamica che si verrà a formare tra protagonista e villain della storia.

Tra gli altri membri del cast che appariranno nel film citiamo anche i doppiatori per gli animali parlanti/cantanti come Jacob Tremblay nei panni di Flounder, Awkwafina nei panni di Scuttle e Daveed Diggs nei panni di Sebastian. Alla regia Rob Marshall, già autore per la Disney dei musical Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins.