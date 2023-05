La sirenetta, tsunami al box office: esordio ai livelli di Top Gun e Pirati dei Caraibi

Il costo spropositato dell'acconciatura di Halle Bailey per il ruolo di Ariel rientrerà con facilità nelle casse della produzione de La sirenetta, dato che il nuovo remake live-action della Disney si prepara a travolgere il box office con un vero e proprio tsunami di incassi.

Dopo l'ottimo esordio de La sirenetta nella giornata di giovedì 25 maggio dedicata alle anteprime, il film diretto da Rob Marshall Disney ha fatto il botto nel corso del primo vero giorno di programmazione, venerdì 26, con un incasso di circa 40 milioni di dollari da 4.320 sale: numeri ancora da confermare ufficialmente che potrebbero variare nei riconteggi delle prossime ore (solitamente al rialzo), ma le nuove stime ora puntano ad un'apertura del weekend del Memorial Day da 106 milioni su 3 giorni e 135 milioni su 4 giorni nel solo Nord America.

Come detto si tratta di cifre soggette a mille potenziali variazioni, ma in questo momento La sirenetta punta al terzo miglior weekend del Memorial Day della storia del cinema, dietro solo al record assoluto stabilito l'anno scorso da Top Gun: Maverick (160 milioni) e al precedente detentore del primato, il film Disney del 2007 Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (139 milioni di dollari), il quale potrebbe rischiare di subire un sorpasso qualora La sirenetta dovesse sovraperformare.

Nel frattempo, la top 3 della classifica del week-end sarà occupata da Fast X e Guardiani della Galassia 3, anche se non è chiaro quale dei due film la spunterà sull'altro: i dati infatti registrano un forte calo del -66% per il blockbuster Universal con Vin Diesel, che dovrebbe guadagnare circa 22 milioni nel suo secondo fine settimana, mentre il cinecomix Marvel Studios nel suo quarto week-end dovrebbe arrivare a 20-21 milioni di dollari, superando i 300 milioni di dollari di incasso a livello domestico.

La sirenetta è in programmazione nei cinema italiani, dai quali ha incassato oltre 2 milioni di euro in tre giorni da mercoledì a venerdì. Per altre curiosità, scoprite se La sirenetta nasconde scene post-credit.