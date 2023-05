La Sirenetta trionfa al box-office: quasi 120 milioni in soli quattro giorni negli USA

Nonostante le polemiche della vigilia e le tiepide recensioni della critica, La Sirenetta ha trionfato al suo esordio al box-office conquistando ben 118 milioni nei suoi primi quattro giorni di programmazione, contraddistinti dalla festività del Memorial Day negli Stati Uniti. Anche in Italia il film ha debuttato al primo posto con oltre 4 milioni.

Il film ha ricevuto una spinta da molti degli stessi spettatori che si sono innamorati per la prima volta di Ariel nel film d'animazione del 1989, così come dalle generazioni di fan che non erano ancora nate quando è uscito l'originale, ma che sono cresciuti comunque con il film grazie alle sue varie apparizioni in DVD, in televisione e, negli anni più recenti, in streaming.

"È un classico", ha dichiarato Tony Chambers, responsabile della distribuzione Disney. "Se chiedete a molte donne o uomini della mia età, 'La Sirenetta' e 'La Bella e la Bestia' sono i loro film d'animazione preferiti. È una storia che li riporta alla loro infanzia e questo film è l'occasione perfetta per molte persone di trasmettere questo amore alla prossima generazione".

Il remake in live-action La Sirenetta è stato diretto da Rob Marshall e vede Halle Bailey nel ruolo della protagonista. Melissa McCarthy interpreta Ursula, la malvagia strega del mare che ruba la voce di Ariel in cambio delle sue gambe e della possibilità di poter conquistare il principe Eric (Jonah Hauer-King). Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Tremblay e Daveed Diggs completano il cast.

Su queste pagine trovate già la nostra recensione de La Sirenetta.

La Sirenetta ha un budget di produzione di 250 milioni di dollari, quindi dovrà continuare ad incassare in questo modo per diventare un successo. A livello internazionale, il film ha incassato 68,3 milioni di dollari in 51 mercati. Negli Stati Uniti il 68% del pubblico era femminile, mentre il 25% degli acquirenti aveva un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. I bambini hanno rappresentato il 22% del pubblico del weekend di apertura.