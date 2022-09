La Sirenetta, Trevor Noah contro gli insulti ad Halle Bailey: 'Davvero, di nuovo?'

Difficilmente le polemiche su questo live-action de La Sirenetta si placheranno prima dell'uscita del film (e neanche, a dirla tutto, è certo che ciò avvenga dopo): la cosa ha però assunto proporzioni ancora più preoccupanti in queste ultime ore, con un'ondata di commenti razzisti rivolti ad Halle Bailey che ha letteralmente invaso i social.

La pubblicazione del primo trailer de La Sirenetta ha infatti permesso a chi non aspettava altro di dar fuoco alle polveri, confondendo facilmente la legittima critica con l'insulto a sfondo razzista: una situazione che non è andata giù a molti, tra cui il presentatore Trevor Noah, che proprio oggi si è rivolto ai soggetti di cui sopra con parole piuttosto dure.

"Davvero gente, sta succedendo di nuovo? Non si somigliano per niente? Entrambe hanno la coda, entrambe hanno i capelli rossi!" sono state le parole con cui Noah ha ripreso senza mezzi termini coloro che lamentavano la poca somiglianza tra la Ariel interpretata da Halle Bailey e quella vista nello storico Classico Disney del 1989. "Ancora una volta, un po' di razzisti su internet si preoccupano del fatto che un personaggio di finzione venga interpretato da una persona nera. Davvero, è ridicolo" ha poi aggiunto il presentatore.

Vedremo in quanto tempo la cosa andrà a scemare: attualmente, comunque, questa nuova versione di Ariel è ancora nell'occhio del ciclone. Non tutto è polemica, però: in un recente video abbiamo visto Halle Bailey emozionarsi per la reazione di una fan al trailer de La Sirenetta.