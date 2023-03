La Sirenetta, il trailer del live action Disney conquista un nuovo record!

Dopo anni di commenti e polemiche il trailer del live action de La Sirenetta è arrivato attirando, come prevedibile, tantissima attenzione. Secondo i dati raccolti dalla Disney la clip del film con protagonista Halle Bailey ha raccolto visualizzazioni record.

La pellicola, oltre a ripresentare la storia classica del film d'animazione del 1989, sarà caratterizzata da diverse aggiunte tra cui alcune canzoni scritte dall'attore, regista, compositore e cantante Lin Manuel Miranda, già mente dietro le musiche di Encanto e Oceania e grandi classici di Broadway come In the heights e Hamilton. Secondo quanto trapelato, il trailer ha raggiunto la cifra record di 108 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo eguagliando le cifre enormi collezionate da quello de Il Re Leone nel 2019.

Il film ha avuto una produzione lunga e complessa caratterizzata da tantissime polemiche riguardanti lo scottante tema del politicamente corretto. Josh Gad ha difeso le scelte di casting fatte per La Sirenetta definendo i detrattori come dei "falliti" e dei "patetici". Nel film saranno presenti anche due grandissimi nomi di Hollywood come Melissa McCarthy e Javier Bardem che interpreteranno rispettivamente la villain Ursula e Tritone. L'investimento fatto nei remake da parte della Disney sta sicuramente dando i suoi risultati in particolare sul fronte economico.

Questo però non sarà l'unico remake ad arrivare quest'anno. E' stato pubblicato il trailer di Peter Pan & Wendy diretto da David Lowery già regista di Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!