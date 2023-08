La Sirenetta torna al cinema! In sala arriva la versione karaoke del live-action

Il film Disney de La Sirenetta sarà presto in digitale, senza contare la futura pubblicazione su Disney+; tuttavia, la storia di Ariel, Eric e Ursula riserva ancora molte sorprese, perché tornerà al cinema in un'edizione tutta nuova!

Ci riferiamo alla versione sing-along/karaoke, disponibile nei cinema statunitensi a partire dal 25 agosto 2023. La data d'uscita internazionale non è stata ancora annunciata, così come non sappiamo se debutterà anche nel resto del mondo; tuttavia, considerando il grande successo commerciale del film, è ampiamente probabile che lo faccia.

In cosa consiste l'edizione karaoke? I testi delle canzoni compariranno sullo schermo, consentendo al pubblico di cantare insieme e rivivere i momenti più iconici della storia. La stessa dinamica ha riguardato pellicole quali Mamma mia! e The Greatest Showman, con un riscontro del tutto positiva da parte del pubblico.

Diretto da Rob Marshall, La Sirenetta è un live-action basato sul film d'animazione Disney del 1989 e ha la colonna sonora composta da Alan Menken: quest'ultima comprende i brani originali del predecessore, a cui si aggiungono una seconda reprise del brano Part of Your World e tre nuove canzoni scritte da Alan Meneken e Lin-Manuel Miranda. Per approfondire l'argomento, non perdetevi tutti i segreti della colonna sonora de La Sirenetta.

In molti sono rattristati per la mancanza di Figlie di Tritone, ma Menken ha la risposta pronta. "Non credo ne avessimo bisogno" ha dichiarato. "Volevamo che il film avesse un'atmosfera più da live-action", con tutte le modifiche che ne derivano.

E voi cosa ne pensate? Credete che la versione karaoke sia un ottimo motivo per tornare in sala, oppure, nell'eventualità in cui debuttasse anche in Italia, probabilmente non andrete a vederla? Fatecelo sapere nei commenti!