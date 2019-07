La sirenetta: Terry Crews si trasforma in Tritone nell'esilarante fan-art

Terry Crews sembra che si stia ironicamente proponendo in queste ore per la parte di Re Tritone in La sirenetta, dopo che la star di Brooklyn Nine-Nine ha pubblicato sul proprio account Instagram alcune esilaranti fan-art con la parte superiore del suo corpo unita alla coda di Tritone. Uno scherzo? Una provocazione? Oppure una candidatura reale?

La cantante Halle Bailey è stata scelta - tra le polemiche - per il ruolo della sirenetta Ariel e l'annuncio ha generato diverse reazioni, alcune bizzarre, come quelle di chi ha scambiato la Bailey con l'attrice premio Oscar Halle Berry.

Molti fan sono risentiti del fatto che una donna afroamericana è stata scelta per un ruolo che - secondo loro - avrebbe dovuto essere di un'attrice bianca, poiché Ariel nel film d'animazione ha la carnagione chiara e i capelli rossi.



Disney ha deriso gli haters e altrettanti fan sono invece contenti della scelta, sottolineando il talento canoro di Halle Bailey, fondamentale per un ruolo iconico come Ariel. Con la notizia della sirenetta interpretata da un'attrice afroamericana pare logico che anche Re Tritone lo sia, e da questo aspetto da nasce il divertente post su Instagram di Terry Crews.

Fra trattative concluse e ancora in corso, Jacob Tremblay sarà Flounders, Awkwafina sarà Scuttle e Melissa McCarthy probabilmente Ursula.

Diversi appassionati vorrebbero Idris Elba come Re Tritone ma anche Terry Crews sembra piacere molto al popolo del web.