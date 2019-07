La Sirenetta: Terry Crews canta la sua versione di 'In fondo al mar'! Ecco il video

Dopo l'annuncio del casting di Halle Bailey come protagonista del live-action della Sirenetta, e le conseguenti polemiche, il sempre attivo Terry Crews si è proposto per il ruolo di Tritone condividendo un'esilarante fan art.

Come sappiamo la star di Brooklyn 99 non perde mai l'occasione per far divertire i suoi fan, e di fatti ieri ha deciso di condividere sui social una sorta di "video-audizione" per la Disney dove canta una versione personalizzata di In fondo al mar (in originale Under The Sea), uno dei brani più iconici della colonna sonora del film d'animazione.

Nelle scorse ore l'attore ha anche condiviso una nuova fan-art dedicata alla sua versione di Tritone, che questa volta però è stata realizzata da BossLogic: come potete vedere in calce alla notizia, Crews non sembra neanche male come interprete del Re dei Mari.

Il remake de La Sirenetta sarà diretto da Robert Marshall al suo quarto film consecutivo realizzato per conto della Casa di Topolino. La cantante Halle Bailey, invece, vestirà i panni di Ariel in quello che sarà il debutto cinematografico.

Le riprese del film potrebbero iniziare già nel 2020 in vista di un'uscita potenzialmente prevista per il 2021. In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento sull'adattamento de La Sirenetta.