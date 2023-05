La Sirenetta, svelato un cambiamento importante nel remake live action

La Sirenetta in live-action è sicuramente una delle pellicole più importanti del panorama disney al momento, in quanto rappresenta la rivisitazione di uno dei film animati che hanno fatto la storia dello studio. Tuttavia viene da sé che non tutto è stato trasposto fedelmente.

La Sirenetta è stato diretto da Rob Marshall, conosciuto per aver fatto la regia di film come Into The Woods, Chicago ed altri.

Come la maggior parte dei remake live-action della Disney, ci sono alcuni grandi cambiamenti nella nuova versione che vanno da brani aggiuntivi di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda a modifiche ai testi in una delle canzoni più famose della Disney.

Se ancora non lo avete visto potreste chiedervi, ma La Sirenetta ha delle scene post-credit?

Tuttavia, le canzoni non sono le uniche cose che sono cambiate nel film, il che non è troppo sorprendente considerando che il film dura quasi un'ora in più rispetto alla pellicola d'animazione.

ComicBook.com ha recentemente avuto la possibilità di parlare con Marshall della Sirenetta e il regista ha svelato un grande cambiamento rispetto alla versione originale.

Nella versione animata, Ursula trasforma le sue vittime tritone in polipi, piccoli ibridi animali simili a piante.

Alla fine del film, la strega del mare permette a Re Tritone di scambiare la sua vita con quella di Ariel, e viene trasformato brevemente in un polipo prima che sua figlia e il principe Eric salvino la situazione. Tuttavia, la nuova versione elimina del tutto questi elementi narrativi.

Il regista si è così espresso: "l'idea che queste piante si sarebbero poi trasformate in persone sembrava troppo legata all'animazione, quando guardi Tritone nell'originale che si trasforma in uno di loro, è comico".

Marshall ha continuato: "In un live-action, c'è quella linea, sai, ci sono cose che funzionano nell'animazione. Ma ci sono anche cose che semplicemente non funzionano in live-action...ho sentito che questo sarebbe stato un passo falso, che sarebbe sembrato sciocco."

In attesa di sapere quale sarà il risultato al botteghino di questo nuovo live action, ecco la nostra recensione sulla Sirenetta.