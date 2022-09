La sirenetta, è successo di nuovo: insulti razzisti a Halle Bailey dopo il primo trailer

Purtroppo le reazioni positive al trailer de La sirenetta non sono state le uniche ad aver attirato l'attenzione dei media in queste ore: dopo gli haters de Il signore degli anelli Gli anelli del potere, il razzismo si è spostato dalla Terra di Mezzo agli oceani Disney.

Come saprete, durante l'Expo D23 del 2022 la Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale de La sirenetta, con l'attrice afroamericana Halle Bailey nei panni di Ariel che canta un verso della canzone del film originale "Part of Your World". La reazione degli haters è stata quasi immediata, a pochi giorni dalla pubblicazione del filmato YouTube ha dovuto rimuovere la possibilità di cliccare sulla voce 'non mi piace': al momento della stesura di questo articolo, infatti, le reazioni negative al trailer erano arrivate ad oltre 1,5 milioni.

Fin qui niente di male - è pur sempre legittimo che qualcosa non piaccia - ma un hater che si rispetti non può resistere alla tentazione offerta dalla sezione dei commenti, e infatti si sprecano le parole razziste contro l'aspetto fisico di Halle Bailey, denigrata con un linguaggio apertamente razzista. In risposta, molti fan della Disney hanno cercato di soffocare questi commenti con meme e riferimenti alla cultura pop, a loro volta prendendo in giro gli haters, finendo solo con l'alimentare l'asprezza dei toni.

Gli attacchi razzisti contro La Sirenetta sono solo l'ultimo di una serie di esempi simili: oltre le accuse rivolte a Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere già citate in aperture, situazioni del genere in queste settimane si sono registrate anche con House of the Dragon e Obi-Wan Kenobi.