La sirenetta, uno spettatore chiede la mano della fidanzata: la reazione di Halle Bailey

Il live action Disney La sirenetta è nelle sale cinematografiche italiane da due giorni e negli USA da poche ore. Durante una proiezione in anteprima per il pubblico, uno spettatore ha atteso la compagna fuori dalla sala del cinema e ne ha approfittato per chiederle la mano. Il video è stato pubblicato sui social.

Il post è stato condiviso anche dall'attrice protagonista del film, Halle Bailey, che ha inviato le proprie congratulazioni alla coppia. Nel frattempo, l'esordio de La sirenetta negli USA è stato clamoroso.



Nonostante i live action Disney abbiano quasi sempre lasciato perplessi gli spettatori, il film con Bailey sembra essere stato accolto con maggior riscontro positivo, anche se non mancano le recensioni che sostengono che La sirenetta è una banale imitazione del Classico animato.



Il film ispirato al film animato e basato sulla fiaba di Andersen, racconta la storia della giovane sirenetta Ariel (Bailey), ribelle alle imposizioni del padre, Re Tritone (Javier Bardem), che le impedisce ogni tipo di contatto con gli esseri umani e il mondo in superficie.

Determinata a fuggire dall'oceano e incontrare il principe Eric (Jonah Hauer-King), Ariel stringe un pericoloso patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy).

Nel cast del film anche Noma Dumezweni e le voci di Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay.



Non perdetevi la nostra recensione di La sirenetta, il nuovo live action Disney diretto da Rob Marshall.