La Sirenetta, il siparietto tra Lizzo e Melissa McCarthy: 'Perché ho avuto io la parte?'

Rivalità? Invidia? Macché! Tra Lizzo e Melissa McCarthy non sembra esserci un grammo di ruggine dopo lo "scontro" a distanza avvenuto sul terreno di gioco dei provini per La Sirenetta: entrambe le attrici si proposero a Disney per il ruolo di Ursula, ma la prima non pare serbare alcun rancore alla sua collega per averle soffiato la parte.

Poco dopo le foto in bikini di Halle Bailey che hanno mandato in delirio i fan in attesa de La Sirenetta, infatti, Lizzo ha raccontato lo spassoso incontro avvenuto con Melissa McCarthy durante le registrazione dello speciale One Night Only di Adele tenutosi a Los Angeles.

"Lei mi fa tipo: 'Ciao, sono Melissa'. E io: 'Ciao, io sono Melissa. E anch'io ho fatto il provino per Ursula'. E lei tipo: 'Beh, e perché diavolo ho avuto io la parte?', che è proprio la classica frase che direbbe Melissa McCarthy. E io: 'Beh, perché il mio provino è stato terribile!'. Dopodiché lei mi fa: 'Questa è mia figlia Viviane', e io: 'Non è possibile, io mi chiamo Melissa Viviane'. E tutte e due cominciamo a guardarci tipo: 'Che diavolo sta succedendo qui?'" è stato il racconto della popstar.

Cosa ne pensate? Siete contenti della scelta di Disney o avreste preferito Lizzo per il ruolo della villain nel live-action? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quando dovrebbe uscire il live-action de La Sirenetta.