La sirenetta, Sebastian mattatore nella clip di In fondo al mar del live action!

Il granchio Sebastian sale sugli scudi nella nuova clip del live action Disney La sirenetta dell'iconica canzone del Classico, In fondo al mar (Under the Sea nella versione originale), ispirato alla fiaba del 1837 di Hans Christian Andersen. Daveed Diggs interpreta Sebastian nel film, fedele servitore di Tritone e amico di Ariel.

La clip è stata pubblicata online da Entertainment Tonight, e per la prima volta vediamo Sebastian al centro della scena.

Nel tentativo di convincere Ariel (Halle Bailey) a non avventurarsi nel mondo in superficie, Sebastian canta In fondo al mar, un'allegra melodia che mette in risalto la bellezza della vita sotto le onde.



Tuttavia, Sebastian si ritroverà da solo perché Ariel decide di fuggire a metà canzone. Nonostante si sprecati gli elogi per le performance di Halle Bailey e Melissa McCarthy, le prime recensioni de La sirenetta hanno bocciato la resa della CGI, in particolare per quanto riguarda i personaggi di Sebastian e Flounder.



L'interprete del pesciolino amico di Ariel Jacob Tremblay ha difeso la CGI del film, affermando che la resa del suo personaggio "funziona perfettamente".



Il cast del film comprende anche Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone, Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni nei panni della Regina Selina e Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, la malvagia strega del mare. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 maggio.