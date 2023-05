La sirenetta, Rob Marshall spiega:'Non stavamo cercando un'attrice nera'

Intervistato nel podcast Backstage di Sky News, il regista Rob Marshall ha approfondito il discusso tema del casting de La sirenetta, e la scelta di ingaggiare Halle Bailey come protagonista del lungometraggio Disney nel ruolo della protagonista, la sirenetta Ariel, desiderosa di vivere nel mondo degli esseri umani.

"Quando l'abbiamo scelta non era in programma, non stavamo cercando una donna nera, abbiamo valutato ogni etnia per il ruolo. Volevamo solo trovare la migliore Ariel. Questo era tutto ciò che ci interessava e lei era l'unica, era così lampante" ha esordito Marshall.



Il regista ha parlato delle dure critiche ricevute e delle offese nei confronti di Bailey:"Ho pensato che queste persone fossero così meschine, per me pare davvero arcaico discutere del colore della pelle in quest'epoca, sembra un altro secolo". Ma quando esce La sirenetta in streaming? Nel frattempo potete vedere il film nelle sale cinematografiche.



Nel corso della stessa intervista, Melissa McCarthy ha parlato in questi termini della collega:"Osservandola è così tecnicamente superiore, è un'attrice così straordinaria, la sua voce è semplicemente pazzesca, ma penso che la cosa che la renda così incredibilmente guardabile e ti senti come se fossi sempre con lei è la sua gentilezza come essere umano".



McCarthy nel film interpreta Ursula, la strega del mare. Non perdetevi la nostra recensione di La sirenetta, l'ultimo live action Disney, con protagonista Halle Bailey.