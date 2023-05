La sirenetta, Rob Marshall su Halle Bailey: 'Abbiamo cercato il talento, non la pelle'

La giovane attrice Halle Bailey è entusiasta di poter interpretare La sirenetta nel nuovo remake live-action della Disney, e il regista Rob Marshall ha difeso la scelta sua e della produzione per la parte di Ariel dai tanti commenti negativi arrivati fin dall'annuncio.

In risposta al contraccolpo razzista che ha investito il film Disney quando venne svelato che un'attrice nera avrebbe interpretato il ruolo della protagonista, parlando con Deadline il regista candidato all'Oscar Rob Marshall ha affermato di aver scelto Halle Bailey dopo aver visto la cover di 'Where Is the Love' ai Grammy 2019. "Ho visto Halle per la prima volta ai Grammy, e in quel periodo avevamo appena iniziato il casting per il film. Eravamo aperti a tutto, e avevamo già stabilito di scavalcare l'aspetto dell'etnia: non stavamo cercando il colore della pelle, ma il talento. Non volevamo dare il ruolo per forza ad una donna nera, volevamo solo la Ariel migliore che potevamo trovare."

Il regista ha aggiunto: "E poi di punto in bianco mi sono trovato davanti questa bellissima creatura, che cantava come un angelo ai Grammy. Ho pensato, chi è questa? L'abbiamo contattata. Le sue abilità di attrice erano un punto interrogativo, non aveva mai recitato, non potevo sapere se aveva talento o meno da quel punto di vista. Ma ho deciso di buttarmi: quando ha eseguito 'Part of Your World', alla fine della canzone ero in lacrime. Non mi ero nemmeno accorto di aver pianto. Riesce a raggiungere un livello di profondità in maniera incredibilmente naturale".

Il film uscirà il 24 maggio nelle sale italiane. Per altri approfondimenti leggete le prime reazioni a La sirenetta.