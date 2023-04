La sirenetta, Rob Marshall elogia Melissa McCarthy:'Ha portato profondità ad Ursula'

Uno dei personaggi più attesi del live action de La sirenetta è sicuramente la strega malvagia Ursula, interpretata nel film da Melissa McCarthy. Nelle ultime ore il regista Rob Marshall ha espresso pubblicamente parole di elogio nei confronti dell'attrice e di apprezzamento per la performance nei panni della cattiva del film.

Nell'intervista a SFX, Marshall ha raccontato la difficoltà di trovare l'interprete giusta per la parte:"Mi piace che sia stata originariamente ispirata a Divine, il meraviglioso attore drag, così originale e divertente. Ho pensato 'Bene, chi sarà in grado di portare umorismo e profondità? Perché ora questo è un live action, non può soltanto essere un personaggio divertente, deve avere una grande profondità".



E Melissa McCarthy si è rivelata l'attrice perfetta:"Chi può farlo e cantare davvero? Portare originalità? Volevo anche una donna corposa, perché pensavo fosse importante. [Melissa McCarthy] è un'attrice meravigliosa, la gente se lo dimentica. Dicono 'Oh, è divertente'. Questo è un personaggio ferito, e lei è stata in grado di trovare tutta quella profondità e quelle emozioni, oltre a tutte le altre sfumature".



Su Everyeye potete recuperare il look di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula. Marshall ha proseguito il discorso:"Abbiamo davvero usato Divine come ispirazione perché da lì che è iniziata. Ma il dettaglio su Divine è che questo personaggio è sopra le righe ma allo stesso tempo Melissa è stata in grado di portare umanità".





Pochi giorni fa è stata annunciata la durata del live action La sirenetta, che si discosta di molto da quella del Classico animato.