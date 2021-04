La Sirenetta, le riprese del live-action Disney si spostano in Sardegna!

Per una storia ambientata nelle profondità marine come quella de La Sirenetta non si può scegliere un mare qualunque: esattamente come accadeva nel Classico Disney, la nuova Ariel avrà bisogno di immergersi in acque quanto più cristalline possibile e, si sa, da questo punto di vista l'Italia ha parecchio da offrire.

Già nelle scorse settimane era girata voce di una possibile trasferta italiana per la crew de La Sirenetta: l'indiscrezione ha trovato conferma proprio in queste ultime ore, con la lavorazione del film che vedrà Halle Bailey nei panni di Ariel pronta a spostarsi nell'incantevole Sardegna.

Sarà proprio l'isola italiana, dunque, uno degli scenari che ammireremo nell'attesissimo live-action Disney ispirato al film animato del 1989 e, ovviamente, alla celebre fiaba di Andersen: per la precisione, le riprese de La Sirenetta si svolgeranno nel paesino di Santa Teresa di Gallura, situato sulla costa settentrionale della Sardegna.

Gli scout incaricati da Disney stanno svolgendo proprio in questi giorni gli ultimi sopralluoghi in loco: la produzione è attesa da quelle parti per la prossima estate, con le riprese de La Sirenetta che attualmente si stanno svolgendo a Londra, presso i Pinewood Studios. Quali sono le vostre aspettative per il film di Rob Marshall? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, come cambierà Ursula nel live-action de La Sirenetta.