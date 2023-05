La sirenetta: il nuovo remake live-action della Disney ha delle scene post-credit?

Dopo aver visto insieme chi sono i doppiatori de La sirenetta 2023, vogliamo togliervi un'altra curiosità sul nuovo remake live-action Disney attualmente in programmazione in tutte le sale cinematografiche italiane: La sirenetta ha delle scene post-credit?

La tendenza della scena post-crediti è stata innescata dal Marvel Cinematic Universe alla fine di Iron Man del 2008, quando Nick Fury è comparso nel film per incontrare Tony Stark e dare il via all'iniziativa Avengers in vista della Infinity Saga. Le altre Fasi del progetto Marvel Studios hanno usato le scene post-credit per collegare tra loro i tanti progetti della casa di produzione, e lo stesso hanno fatto prima altri film basati sui fumetti come quelli targati DC e Sony, poi anche tanti altri blockbuster non legati al mondo dei supereroi, come ad esempio i recenti Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Uncharted, Super Mario Bros, Fast & Furious 10 e tantissimi altri.

Tuttavia, La sirenetta non include sequenze segrete nascoste tra i titoli di coda: pertanto, gli spettatori potranno tranquillamente lasciare i propri posti in sala al termine del film, a meno che non vogliano restare seduti per godersi le musiche della colonna sonora de La sirenetta.

