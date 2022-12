La sirenetta, il remake live action Disney introdurrà un nuovo personaggio!

Nel 2023 arriverà sul grande schermo il nuovo remake live action Disney, La sirenetta, con protagonista Halle Bailey. Il film conterrà alcuni dei personaggi più amati del Classico ma anche una novità in particolare, come ha ammesso il regista Rob Marshall nel corso di una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

"Il ruolo di Eric nel film d'animazione - sono sicuro che i creatori originali sarebbero d'accordo con questo - è il classico personaggio del principe legnoso, con poche cose da fare. C'è un'intera storia che si sviluppa nel nostro film. Ha una madre, una regina, che è nuova per il film. Ha una parabola molto simile, in un certo senso, ad Ariel, perché non gli sembra di avere un posto nel suo mondo" ha dichiarato il regista "Questi due spiriti affini si incontrano e insegnano davvero al mondo il pregiudizio e l'abbattimento delle barriere e dei muri tra questi due mondi".



Il cast del film comprende, oltre a Halle Bailey nel ruolo di Ariel, anche Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric, Melissa McCarthy scelta per il ruolo di Ursula, Javier Bardem nei panni di Re Tritone, e Noma Dumezweni nei panni di Regina Selina, la madre del principe.



Il casting della protagonista ha suscitato polemiche tra i fan, generando addirittura dei vergognosi insulti razzisti nei confronti di Halle Bailey.

La sirenetta rimane uno dei live action Disney maggiormente attesi degli ultimi anni, dopo i risultati altalenanti dei precedenti remake usciti nelle sale.



