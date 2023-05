La sirenetta remake Disney da oggi in Italia: dove si sono svolte le riprese in Sardegna?

Sapete che le riprese de La sirenetta, nuovo remake live-action della Disney in arrivo da oggi nelle sale cinematografiche italiane, si sono svolte anche in Italia nella magica regione della Sardegna?

Le location in Sardegna comprendevano Castelsardo, che è stato utilizzato come parte dell’ambientazione per il castello di Eric, e l’indimenticabile spiaggia di Rena Majore di Aglientu che è stata scelta come location per la spiaggia di Ariel: è qui che sono state girate le iconiche scene in cui Ariel salva Eric ed emerge dall’acqua per salire sullo scoglio. Lo scoglio è stato costruito appositamente per il film ed è stato trasportato in Sardegna e posizionato nell’acqua in location prima dell'arrivo del cast. Inoltre, le scene della corsa in carrozza con Ariel ed Eric sono state girate sulla costa frastagliata di Rena di Matteu di Aglientu mentre Cala Moresca, una spiaggia sulla costa nord-orientale con un molo di pescatori e una baia, è il luogo dove sono state girate le scene ambientate nel villaggio di pescatori e attorno al molo del castello.

Diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall, La sirenetta arriva al cinema in Italia da oggi 24 maggio e include nel cast, oltre alla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo della protagonista Ariel, anche Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni nel ruolo della Regina, Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby, il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e la due volte candidata all’Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo della cattiva Ursula.

