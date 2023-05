La Sirenetta, il regista spiega la citazione di Andersen: 'Il film parla di questo'

La versione Disney de La Sirenetta si distanzia notevolmente dal racconto di Hans Christian Andersen, sia nella versione animata che in quella live-action: il voler seguire la propria strada non è comunque un buon motivo per non tributare al celebre autore il giusto omaggio, come ci ricorda il regista Rob Marshall.

Dopo averci spiegato le modalità del casting per La Sirenetta, infatti, Marshall ha dedicato due parole alla citazione di Hans Christian Andersen ("Ma una sirena non ha lacrime, e quindi soffre molto di più") che appare in apertura del film con Halle Bailey.

"La citazione ha un legame profondissimo con tutto il resto. Dice praticamente: 'Guarda cosa deve superare per raggiungere il suo obbiettivo'. Lei deve impegnarsi a trovare la sua strada, è di questo che parla il film, del non arrendersi mai. E il fatto che una sirena non abbia lacrime è il motivo per cui i suoi sentimenti sono amplificati. [...] Alla fine, quando lei diventa umana, versa una lacrima e può finalmente provare ciò che provano gli umani" ha spiegato il regista.

Cosa ne dite? Pensate che l'obbiettivo sia stato centrato? Il remake del film del 1989 è riuscito a trasmettervi questo messaggio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de La Sirenetta.