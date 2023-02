La Sirenetta, il regista Rob Marshall: 'È il film più impegnativo che abbia mai girato'

Rob Marshall non è esattamente uno sprovveduto: tra un Nine e un Chicago, passando per un Memorie di una Geisha e un Pirati dei Caraibi, il regista avrà pur imparato nel corso della sua carriera a cavarsela con produzioni dalle aspettative piuttosto alte. La Sirenetta, però, potrebbe esser costato qualche sforzo in più!

Dopo aver parlato dello stato della produzione del film Disney, infatti, Marshall non ha esitato nell'ammettere il grado di sfida comportato da questo live-action, arrivando a definirlo come uno dei film più difficili della sua vita sotto tutti i punti di vista.

"Sono davvero fiero di questo film. Penso sia il film più impegnativo che io abbia mai girato, non c'è dubbio. Non penso che qualcuno abbia mai fatto un musical sott'acqua prima d'ora. È stato necessario coreografare con largo anticipo ogni singola parte del film. Le attrezzature con cui abbiamo lavorato sono incredibile. Grazie a Dio abbiamo avuto tempo per fare delle prove, anche se ce n'è sempre bisogno per i musical, in ogni caso" sono state le parole del regista.

Dopo queste esternazioni è lecito alzare un filo l'asticella delle aspettative, non trovate? E voi, cosa vi aspettate da questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale nuovo personaggio introdurrà il live-action de La Sirenetta.