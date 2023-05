La Sirenetta, il regista interruppe una famosa scena del live action

Le scene subacquee in La Sirenetta non sono state affatto facili: parola di Javier Bardem, Melissa McCarthy e del regista Rob Marshall.

Proprio il regista ha rivelato a The Wrap come il live action di La Sirenetta sia stata una grande sfida per lui: "È stato emozionante in quanto così complicato, ma è stato sicuramente il film più complicato che io abbia mai fatto". Per usare un termine di paragone, Marshall ha citato Mary Poppins Returns del 2018: "Quella sequenza di Mary Poppins mi ha aiutato con La Sirenetta" ha detto il regista che è un amante delle coreografie complesse e ha tentato di trasmettere tutta la propria energia nella sequenza dell'iconica canzone della Sirenetta "In fondo al mar". A proposito di canzoni: sapete quali sono le canzoni Disney del cuore del cast de La Sirenetta?

Per creare una scena di tale portata, Marshall ha deciso di riprodurre la tecnica adoperata dalla Disney nel 1994 con il musical Fantasia: sono stati così ingaggiati dei ballerini che potessero guidare gli animatori come modelli per la CGI.

"È stato molto utile perché abbiamo potuto creare questo coreografia su dei modelli reali e mi sono sentito a mio agio - sottolinea il regista Rob Marshall - Quindi con i nostri coreografi, il produttore John DeLuca abbiamo lavorato con i ballerini in modo tale che potessero aiutarci a replicare i diversi tipi di creature marine che avevamo scelto e che volevamo includere nella scena".



La Sirenetta arriva al cinema il 24 maggio 2023!