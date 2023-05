La sirenetta, le recensioni definiscono il live-action come una 'banale imitazione'

Manca sempre meno all'arrivo in sala del live-action La sirenetta, eppure, a giudicare dalle recensioni disponibili in rete, non è chiaro cosa aspettarsi: mentre alcune elogiano l'attrice protagonista Halle Bailey, gli effetti speciali e la reinterpretazione del grande classico, altre evidenziano un gran numero di criticità.

Lovia Gyarkye dell'Hollywood Reporter ritiene che Bailey sia perfetta nel suo ruolo, nonostante la qualità della pellicola sia insufficiente. "L'isola del principe Eric impallidisce in confronto al mondo di Ariel" scrive, "e la disparità tra il loro fascino rende difficile apprezzare il resto del film. Se l'inizio de La sirenetta – che include il rapporto di Ariel con Ursula – omaggia la versione Disney originale, la parte centrale e finale sono, nella migliore delle ipotesi, mere imitazioni".

Ancor più drastico è il parere di Kate Erbland di IndieWire, secondo la quale la produzione è a dir poco annaspante – senza contare gli animali che rappano, del tutto inefficaci. "La maggior parte delle aggiunte e delle modifiche attuate da [Rob] Marshall e [David] Magee sono intuibili (ovviamente Eric dovrebbe avere la sua canzone, ha senso che Scuttle, originariamente un gabbiano, sia ora un uccello tuffatore); eppure, molti altri elementi sembrano un modo per placare le altre forze in gioco (una nuova canzone, un rap per Scuttle e Sebastian intitolato The Scuttlebutt, che avrebbe potuto essere scritto soltanto da Lin-Manuel Miranda... e non è un complimento".

Infine, Leigh Monson dell'AV Club sottolinea la mancanza di originalità: "I suoi momento più iconici sono presi in prestito o copiati del tutto, rappresentando un banale promemoria degli spensierati giorni in cui guardavano le VHS della Disney. Forse alcuni spettatori si accontentano, ma da Ariel ci aspettavamo di più". Ma esistono anche ben più lusinghiere reazioni al live-action de La sirenetta.

Il film debutterà in sala mercoledì 24 maggio 2023. Per un assaggio anticipato, ecco clip YouTube in cui Ursula de La sirenetta canta Poor Unfortunate Souls.