La Sirenetta: Rachel Zegler di Biancaneve unita con Halle Bailey contro il razzismo

Quando Disney annunciò l'ultima tornata di grandi remake live-action sulle Principesse dei Classici, l'afroamericana Halle Bailey e la latina Rachel Zegler ottennero quasi in contemporanea i rispettivi ruoli de La Sirenetta e Biancaneve. Ed entrambe ricevono (e si difendono da) insulti per la loro etnia "inadatta ai personaggi".

Dopo il primo trailer de La Sirenetta, nuove voci sono intervenute a condannare con forza gli insulti razzisti ad Halle Bailey. Molti dei detrattori sostengono non si tratti di razzismo, chiamando in causa una presunta dissomiglianza rispetto al personaggio originale. Ma posto che così come esistono tante etnie sulla terra ferma, in un mondo fantastico popolato di sirene anche loro avranno altrettante etnie; dove sarebbe questa presunta dissomiglianza poi, se non nel colore della pelle e nei diversi tratti somatici? Che poi proprio quelli della Bailey, a detta di molti, la rendono una perfetta sirenetta.

Questa e molte altre argomentazioni sono state chiamate in causa dai molti, moltissimi che si sono fatti sentire a sostegno di Halle Bailey. E ora arriva una delle voci più importanti di tutte, cioè proprio quella dell’altra attrice rimasta famosa, purtroppo, per insulti o critiche analoghe per il suo remake di una Principessa Disney: Rachel Zegler di Biancaneve. Nel corso dei mesi, l’attrice colombiana ha avuto vita più facile, perché molti fra i reticenti si sono convinti al fine di una certa somiglianza, al di là del nome o del titolo. Per questo, un fan la stava esaltando su twitter come prossima Biancaneve.

Ma il tweet in questione (che trovate in calce all’articolo) recitava: “Credo davvero che Rachel Zegler sia un’ottima scelta per il ruolo di Biancaneve perché in effetti le somiglia molto. Ma Halle Bailey non è la mia Ariel. Può fare la Sirenetta a Broadway se lo desidera, ma non in un film”. A quel punto, avendo ben presente le somiglianze che accomunano le due protagoniste, la Zegler ha offerto una risposta impeccabile: “Se non supporti la mia amica Halle, che è la perfetta Ariel, allora non supporti nessuna di noi”. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!