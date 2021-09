La Sirenetta, ecco quando uscirà il nuovo live-action Disney

Finalmente abbiamo una data d'uscita per l'atteso live-action de La Sirenetta, la nuova pellicola Disney che vedrà protagonista la giovane Halle Bailey.

Lo scorso luglio terminavano le riprese de La Sirenetta, il nuovo remake live-action di Disney che si andrà ad aggiungere a una già folta lista di film di successo ispirati ai classici animati della Casa di Topolino.

Dopo una produzione i cui tempi sono stati di molto allungati a causa del COVID, come d'altronde il 99% dei film in fase di sviluppo tra il 2020 e il 2021, la pellicola con Halle Bailey e Jonah Hauer-King rispettivamente nei panni di Ariel e Eric ha finalmente una data d'uscita.

La Sirenetta arriverà infatti nelle sale americane il 26 maggio 2023, e considerando il trend degli ultimi anni, con tutta probabilità non vi sarà un grande scarto con la release internazionale.

Questo vuol dire che anche noi potremo aspettarci di vedere il nuovo musical Disney al cinema in quei giorni, e più in là su Disney+ (questo se Disney farà come con Eternals e gli ultimi film del 2021, ovvero privilegerà l'uscita nelle sale).

Diretto da Rob Marshall e scritto da Jane Goldman, con le musiche di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, La Sirenetta vedrà nel cast, oltre ai già citati Bailey e Hauer-King, anche Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Treblay, Mellissa McCarthy e Daveed Diggs.