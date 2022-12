La sirenetta: quando uscirà in Italia il nuovo remake live-action della Disney?

In occasione della 45esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi, e tra queste è spuntato anche il titolo de La sirenetta.

Il film, attesissima rivisitazione in chiave live-action del Classico d’animazione del 1989, arriverà in Italia il 24 maggio 2023, con due giorni d'anticipo rispetto all'uscita nelle sale statunitensi, nelle quali il film è previsto per il 26 maggio.

La Sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia Ursula, la strega del mare, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il remake de La Sirenetta è diretto da Rob Marshall, veterano della Disney già regista di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins. Nel cast, oltre ad Halle Bailey nel ruolo di Ariel, anche Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina.

Per altri contenuti recuperate il primo trailer ufficiale de La sirenetta, pubblicato da Disney lo scorso settembre.