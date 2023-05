La sirenetta, il punteggio su Rotten Tomatoes è inferiore a 7 degli 8 live-action Disney

Le recensioni definiscono il live-action de La sirenetta come una "banale imitazione", eppure il punteggio su Rotten Tomatoes si attesta a un discreto 70&; da un altro punto di vista, però, un risultato simile è inferiore rispetto a sette degli otto live-action che Disney ha realizzato dal 2015 a oggi.

Il miglior punteggio rimane quello de Il libro della giungla (94%), a cui seguono Il drago invisibile (Pete's Dragon in lingua originale, 88%), e Cenerentola (83%). Più in linea col risultato de La Sirenetta sono invece Crudelia (75%), Mulan (72%), Ritorno al Bosco dei 100 Acri (Christopher Robin, 72%) e La bella e la bestia (71%, con un solo punto percentuale in più rispetto al live-action di Ariel, Eric e Ursula). Per diventare ultimo a tutti gli effetti, invece, la pellicola diretta da Rob Marshall dovrebbe scalare di quattro punti e raggiungere il 66% di Lilli e il vagabondo. Altrettanto possibile è che il rating subirà uno sviluppo virtuoso nelle prossime settimane.

Diretto da Rob Marshall e scritto da Jane Goldman e David Magee, La sirenetta ripercorre la storia conosciuta nel celebre film d'animazione del 1989, in cui Ariel, una principessa sirena desiderosa di conoscere il mondo, si innamora del giovane Eric e decide di raggiungere la terraferma nonostante il severo divieto imposto dal mondo marino. Nel cast del live-action figurano Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Eric), Melicca McCarthy (Ursula) e altri celebri attori.

Il film debutterà al cinema mercoledì 24 maggio 2023. Ma è davvero tanto pessimo? Per scoprirlo, ecco la nostra recensione de La sirenetta.