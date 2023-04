La Sirenetta, pubblicato il primo first look esclusivo del film!

E' tempo di first look per La Sirenetta. A pochi dall'uscita del film sono state pubblicate le prime still ufficiali del film accompagnate da alcune immagini di backstage che raccontano la lavorazione anche in sala di registrazione per la scrittura delle nuove musiche.

Mentre continuano a giungere nuovi aggiornamenti di live action in lavorazione, tra cui il ritorno di The Rock nel film di Oceania, sono finalmente arrivate le prime immagini ufficiali del discusso adattamento de La Sirenetta. Le still mostrano per la prima volta da vicino anche alcuni personaggi secondari come Tritone ed Ursula rispettivamente interpretati dal premio Oscar Javier Bardem e da Melissa McCarthy.

"Beh, questo film significa così tanto per me, sin da quando ero una ragazzina. Penso che, avvicinandomi a questo ruolo, mi sono detta: 'Posso solo fare del mio meglio e rendermi orgogliosa. Se rendo felice la bambina dentro di me, allora so di aver fatto un buon lavoro e so che sto facendo del mio meglio'" ha dichiarato Halle Bailey, parlando del film. Nel first look, inoltre, ci viene mostrato anche il dietro le quinte della lavorazione della colonna sonora che ha visto coinvolto il compositore, autore, attore e regista Lin Manuel Miranda già autore delle musiche di Oceania che di Encanto.

I poster e il trailer de La Sirenetta hanno svelato la data di uscita italiana del film, anticipando probabilmente quello che sarà un ennesimo successo al botteghino per la Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!