La sirenetta, prime reazioni al remake live-action Disney: promosso o bocciato?

Dopo le buone previsioni box office de La sirenetta in vista del debutto nelle sale nord-americane per il week-end del Memorial Day, in queste ore per il nuovo remake live-action della Disney sono emerse online anche le prime reazioni della stampa.

Questa nuova versione de La sirenetta è stata promossa o bocciata? A giudicare dalla maggior parte dei commenti che si possono trovare online sui social, a quanto pare la maggior parte dei colleghi d'oltreoceano che hanno già avuto la possibilità di vedere il film in anteprima...lo hanno adorato. Ovviamente si tratta di commenti poco approfonditi e scritti 'di getto', e lasciano sempre il tempo che trovano, dal momento che gli eventi in anteprima sono spesso pensati per incoraggiare i partecipanti a commenti più positivi possibile, ma parte questo, La sirenetta è stato elogiato come "molto vicino ad essere il miglior film Disney live action", con praticamente tutti (anche chi ha avuto da ridire qualcosa sul film in generale) hanno promosso la performance di Halle Bailey, interprete della protagonista Ariel.

Chiaramente non mancano i commenti meno entusiastici: ad esempio, il critico cinematografico Courtney Howard lo ha definito "affascinante, ma incredibilmente scialbo", anche se afferma che il cast "ci ha messo il cuore e l'anima". Nel frattempo lo scrittore Jamie Jirak definisce il film "una piacevole sorpresa" e celebra il canto di Halle Bailey come "irreale", mentre Kirsten Acuna di Insider, che elogia il cast, afferma che "La sirenetta che non raggiunge il capolavoro animato".

Insomma come spesso accade sono emersi i pareri più variegati, anche se la maggior parte sembrerebbero essere per lo più positivi, se non molto positivi. Il film arriverà nelle sale dal 24 maggio, quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

