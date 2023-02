La sirenetta, la post-produzione del live action sta per concludersi: parla Rob Marshall

Rob Marshall, regista della versione live action de La sirenetta, ha dichiarato che la post-produzione del film sarà completamente definitivamente tra poche settimane. Intervistato da Collider, Marshall ha parlato del film con protagonista Halle Bailey nel ruolo di Ariel, la celebre sirenetta tanto amata dai fan nel film animato.

Alla domanda sui prossimi progetti in cantiere, Marshall ha spiegato di attendere la fine dei lavori di La sirenetta:"Non vedo l'ora di rispondere a questa domanda nei prossimi mesi, quando avrò finito. Questo film sarà finito probabilmente alla fine di marzo. Sarà divertente dire 'Bene, dove voglio andare dopo? Di quale mondo voglio far parte? Dove voglio andare?'". Scoprite quando uscirà in Italia La sirenetta, uo dei live action più attesi targati Disney.



Rob Marshall l'ha definito come il film più impegnativo che abbia mai fatto, anche a causa della pandemia di COVID; quattro anni e mezzo di lavorazione, un periodo che sembrava infinito e che ora vede una luce in fondo al tunnel.



"Eravamo ad una settimana dalle riprese e siamo andati in lockdown e poi ci siamo dovuti tornare di nuovo. È il film più impegnativo che abbia mai fatto, anche per le immagini e come crearle. Ogni momento è coreografo [...] È stato pazzesco".



Nel frattempo è stato annunciato che ci sarà un nuovo personaggio nel remake de La sirenetta che vedremo presto al cinema.